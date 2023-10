Côte d'Ivoire : démantèlement du gang du redoutable bandit Alasko

Le gang du redoutable bandit Alasko a été démantelé. L'opération a été menée par les éléments de la Brigade de Recherche et d'Intervention (BRI) à Korhogo.

Côte d'Ivoire : la police arrête deux membres du gang d'Alasko

Coup de filet de la Brigade de Recherche et d'Intervention (BRI) a Korhogo. Les éléments de cette unité spéciale ont réussi à mettre la main sur deux complices du redoutable bandit Alasko. Il s'agit des nommés S.S, alias Pogobi et D.O, alias Wei.

Ils étaient recherchés par la police dans le cadre d'une enquête ouverte sur un dossier de vol à main armée. Les faits s'étaient produits en mai 2023, au domicile d'un agent de la gendarmerie.

La perquisition effectuée par la police a permis de retrouver deux motos volées. Les engins ont été récupérés et restitués aux vrais propriétaires.