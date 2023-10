​Algérie célèbre la journée nationale de la diplomatie

Le 08 octobre 2023 a été une journée particulière pour la communauté algérienne. Il s'agit de la journée nationale de la diplomatie en Algérie. Une cérémonie qui a regroupé les filles et fils algériens à manifesté leur joie au service de la paix, de la stabilité et de la sécurité en Afrique et dans le monde. Cette journée, dans l'histoire, correspond à la date de l’admission de leur pays aux Nations Unies en 1962. Ainsi, exactement 61 ans que l’Algérie, pays nord-africain célèbre sa politique étrangère.

Célébration de la journée nationale : la diplomatie algérienne à l'œuvre

Dans les années 62, la communauté algérienne, a enclenché un processus en tournant sa politique vers la recherche de la paix, de la stabilité ainsi que la sécurité dans les pays en conflits à travers le monde. Ainsi, l'Algérie, dans le passé, a témoigné sa volonté d'accompagner des peuples en conflit pour le retour à une paix durable. Elle a été promue au premier rang dans la résolution des crises et conflits dans le monde.

Par ailleurs, la célébration de cette journée mémorable pour le peuple algérien a été une occasion pour le ministre en charge de la diplomatie, Abdelkader Messahel, de lancer un message vibrant pour un nouvel ordre mondial.