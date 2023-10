Creol recadre Emmanuelle Kéïta : ‘’La première fois (...), mais quelle déception’’

Emmanuelle Kéïta a critiqué le look vestimentaire de la chanteuse gabonaise Creol au cours de son émission ‘’Mood’e by EK’’ du samedi 7 octobre 2023. Cette dernière qui a digéré difficilement la pilule a réagi à son tour sur Tik-Tok.

Creol répond sèchement à Emmanuelle Kéïta

Emmanuelle Kéïta a tendance à dézinguer le look des personnalités publiques dans son émission de mode chaque samedi soir sur NCI. Lors des nombreux épisodes précédents de ‘’Mood’e By EK’’, Serey Dié, Ruth Gbagbi, Carmen Sama, Didi B et bien d’autres sont passés au scanner des critiques négatives de leur style vestimentaire par la présentatrice.

Au cours de l’épisode du samedi 7 octobre, c’est la chanteuse coupé décalé ivoirienne Vitale qui était l’invitée. Avec elle, Emmanuelle Kéïta a décortiqué le look de certaines célébrités ivoiriennes et africaines, dont l’artiste gabonaise, Creol.

‘’C’est de la peau, de la peau, et rien que de la peau. Sa beauté est indiscutable, elle est canon. Mais une femme, ça s’habille. Une artiste, ça se couvre, ça crée des looks. Une artiste, ça ne s’exhibe pas du lundi au dimanche’’, déclarait-elle.

Une critique acerbe contre cette chanteuse appréciée en Côte d’Ivoire qui résonne très mal. Creol qui n’a pas digéré cette attaque envers sa personne, à son tour, a utilisé le canal du réseau chinois Tik-Tok à travers une vidéo pour recadrer Emmanuelle Kéïta.

‘’Emmanuelle Kéïta, la reine de FaceApp. Tu nous as fatigué avec FaceApp, mais on a appris à accepter ton visage comme ça. Accepte-toi d’abord. La première fois que j’ai vu ton émission, j’étais choquée. Parce qu’en vrai, on voit d’abord ton émission qui comme, on voit les photos retouchées et quand le générique terminé, une fois qu’on tombe sur ton crâne à la télé, caméra face to face, mais quelle déception…’’, a-t-elle réagi.