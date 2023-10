Côte d'Ivoire-RHDP : Sanction contre les indépendants, et après ?

Le RHDP a mis sa menace à exécution. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix a sanctionné les candidats indépendants aux élections municipales et régionales du samedi 2 septembre 2023. Plusieurs cadres ont été frappés par des mesures disciplinaires.

RHDP : Plusieurs cadres lourdement sanctionnés

Peu avant les élections municipales et régionales, Alassane Ouattara avait menacé ses partisans contre toute velléité de candidatures indépendante. Le chef de file du RHDP était même allé jusqu’à proférer des menaces. "Nous serons intransigeants envers les candidatures indépendantes. Il n’y a pas de place pour les candidats indépendants étant donné ce qui a été accompli", avait déclaré le président ivoirien le jeudi 13 juillet 2023 lors de la présentation des candidats de son parti.

"Si je prends des personnes qui manipulent les autres pour devenir des candidats indépendants, les candidats et les manipulateurs devront faire face à moi, quel que soit leur niveau hiérarchique et leurs responsabilités au sein du parti", avait-il ajouté.

Les menaces d’Alassane Ouattara n’ont pas froidi les ambitions de certains de ses cadres. Ceux-ci ont défié le parti en se portant candidats indépendants malgré la mise en garde du président du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.

Au lendemain des élections locales largement remportées par le parti au pouvoir, les sanctions sont tombées contre les indépendants. Ainsi, 322 cadres et militants, dont Touré Alpha Yaya, Traoré Adjaratou, épouse Coulibaly, Agoua Loba Victoire, Évariste Méambly, ont été lourdement sanctionnés. La décision est tombée lors de la 18e séance du directoire du RHDP qui siégeait en conseil de discipline

Les sanctions vont de l'exclusion des organes centraux tels que prévus par l'article 16 des statuts et règlement intérieur du parti, à la déchéance des fonctions politiques occupées en passant à la suspension des activités du parti pour une durée d'un an et au blâme.

Le RHDP doit trouver les mots et le ton juste pour gérer ce qu'on peut qualifier de "crise des indépendants". Les cadres sous le coup de sanctions accepteront-ils d'être ainsi traités ? Il est vrai qu'ils avaient été prévenus par Alassane Ouattara. En tout cas, leur réaction est très attendue.