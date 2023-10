Le Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine (PNLTHA), en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers tels que l'IMTA, le DNDI, PATH, et CNRSC, a annoncé le lancement des activités d'un projet de plaidoyer politique et de communication en faveur de la lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine, également connue sous le nom de "maladie du sommeil."

RDC : la maladie du sommeil éradiquée d'ici 2030

Cette initiative, gérée par la Coordination Nationale de Renforcement des Systèmes Communautaires (CNRSC), a pour but d'améliorer la santé des populations vivant dans les zones périphériques les plus exposées à cette maladie, tout en favorisant l'auto-prise en charge et en visant l'élimination de la maladie d'ici 2030.

Le projet prévoit plusieurs actions de sensibilisation, notamment l'organisation de journées nationales de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine à Kinshasa et dans les provinces, des ateliers consultatifs pour partager les preuves, les avancées et les meilleures pratiques en matière d'élimination de la maladie, ainsi que des ateliers visant à renforcer les compétences des prestataires communautaires. Il inclut également la production et la diffusion de messages radio et d'émissions interactives dans les langues locales, ainsi que la revitalisation des groupes thématiques THA pour une coordination plus efficace des actions.

Il est important de noter que la République Démocratique du Congo compte actuellement 22 provinces endémiques, avec un suivi assuré par 10 coordinations provinciales. Les provinces les plus touchées par la trypanosomiase humaine africaine restent Kwilu, Kwango et Mai Ndombe.La Journée Nationale de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine est célébrée le 30 janvier de chaque année, avec cette année comme thème "Mobilisons-nous pour éliminer la maladie du sommeil en RDC."