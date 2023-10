Gabon: Brice Oligui Nguema va rencontrer le doyen des Chefs d'Etat

Le Président gabonais, est annoncé au Caméroune dans les prochains jours. Le Général sera face au doyen d'âge, le Président Paul Biya.

Gabon : Brice Oligui Nguema annoncé au Cameroun

Le Président de la transition de la République gabonaise depuis le mois d'août 2023, Brice Oligui Nguema est attendu à nouveau dans un autre pays de l'Afrique centrale dans les prochains jours. Il s'agit de la République du Cameroun de Paul Biya. Le nouveau maître du palais du bord de mer de Libreville poursuit sa tournée en Afrique centrale et se rendra pour la première fois en tant que Chef de l'État à Yaoundé. Cette visite devrait avoir lieu dans les prochains jours d'ici au 16 octobre.

Après la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Congo - Brazzaville, la RDC et le Tchad, Brice Nguema a choisi cette fois-ci, la terre du Président Paul Biya. Préparée depuis plusieurs semaines par le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh et le directeur du cabinet civil de la présidence, Samuel Mvondo Ayolo, cette rencontre entre le doyen d'âge Paul Biya et le nouveau Président Gabonais va certainement aborder plusieurs points clefs de la transition au Gabon après la chute d'Ali Bongo Ondimba le 30 août dernier.