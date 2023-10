Côte d’Ivoire : Josey fait une annonce surprenante à ses fans

Josey est-elle découragée de la musique ? La chanteuse ivoirienne vient de faire une annonce surprenante sur les réseaux sociaux selon laquelle elle veut arrêter la musique.

Josey : ‘’Je pense sérieusement à me retirer de la scène musicale pour de bon’’

La chanteuse ivoirienne, Josey a su conquérir en quelques années le cœur de milliers de mélomanes ivoiriens. Sa voix et ses chansons sont agréablement à écouter. Elle est aussi l’une des figures de proues de la musique féminine ivoirienne. L’artiste vient de le prouver une fois de plus avec la sortie de son single intitulé ‘’Na Lingui Yo’’, en collaboration avec le chanteur congolais, Hiro.

Mais la compagne de l’ancien joueur ivoirien, Serey Dié, s’est vu exposer exagérément sur les réseaux sociaux après la naissance de son second enfant l’ex-défenseur des Eléphants. Sa vie privée était tout le temps le sujet de débat la toile, parce qu’elle est accusée d’être à la base de la séparation de Serey Dié d’avec son ex-femme Aline.

L’artiste a beaucoup encaissé les coups sur la toile par ses nombreux détracteurs. Avec le soutien de sa famille et ses amis, elle a su tenir face aux attaques contre elle. Toutefois, cette situation trouble toujours son esprit et les internautes ont remarqué il y a peu que Josey s’est faite très active sur la toile.

A ce niveau, l’interprète de la chanson ‘’Diplôme’’, veut être définitivement en paix et vivre tranquillement loin des spotlights. Dans une vidéo en Story sur son compte Snapchat, la chanteuse a surpris plus d’un avec cette annonce. ‘’Je pense sérieusement à me retirer de la scène musicale pour de bon. J’aspire à nouveau à mon ancienne vie dans l’anonymat. Mais avant, je vous ferai peut-être cette chanson en direct’’, écrit-elle. Les fans désarçonnés par cette décision de la chanteuse de mettre fin à sa carrière musicale, ne sont pas d’accord. D’un autre côté, des mélomanes approuvent sa décision.