Togo : HAPLUCIA dépose ses valise dans dans la préfecture de Mô

La lutte contre la corruption préoccupe le gouvernement de Faure Gnassingbé. Pour ce faire, plusieurs institutions compétentes de lutte contre ce fléau sont installées presque dans les localités. Après les autorités municipales et cadres municipaux des préfectures de Tchaoudjo, Sotouboua, Blitta et Tchamba, c’est autour de Mô de renforcer la capacité des cadres sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

Togo : lutte contre la corruption : les élus locaux de Mô formés

En effet, les maires, les conseillers et agents des mairies des deux communes étaient en réunion, le jeudi 12 octobre à Djarkpanga, chef-lieu de la préfecture de Mô. Ces autorités communales ont été formées sur les différents principes de lutte contre la corruption. La formation est organisée par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA), avec l’appui financier de l’Allemagne, à travers le projet Bonne gouvernance financière de la GIZ.Le thème qui a fait l'objet de cette formation s'articule autour de : « Participation des élus et cadre municipaux à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ». Il faut préciser que cette séance de formation entre dans le cadre de la campagne nationale de renforcement des capacités des élus et cadres municipaux sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.Le but principal est renforcer les autorités et cadres administratifs à la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires des collectivités locales.