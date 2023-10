Burkina Faso : Ibrahim Traoré pose trois actes forts en hommage à Thomas Sankara

Au Burkina Faso, la date du 15 octobre est retenue pour rendre hommage au père de la révolution, le président Thomas Sankara et ses 12 compagnons assassinés froidement. En cette année 2023, lors la cérémonie commémorative de la 36ème année de l’assassinat de ces vaillants combattants, le président de la Transition, capitaine Ibrahim Traoré a posé trois actes forts.

En hommage à Thomas Sankara, le capitaine Ibrahim Traoré pose 03 actes forts

Trois actes forts ont marqué la cérémonie commémorative de la 36ème année de l’assassinat du Président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. En effet, au cours de la cérémonie d'hommage à ces vaillants combattants et révolutionnaires assassinés froidement en 1987, le Chef de l'Etat et président de la Transition, capitaine Ibrahim Traoré a marqué cette 36 ème célébration d'une encre indélébile.

L'actuel homme fort du Burkina Faso a d'abord procédé à l'élévation de feu Thomas Sankara à la dignité de "Héros de la Nation" avant de baptiser l’ancien Boulevard Charles de Gaulle qui porte désormais le nom « Boulevard Capitaine Isidore Noël Thomas SANKARA ». Le capitaine Ibrahim Traoré a également posé la première pierre du mausolée des victimes du coup d’état du 15 octobre 1987.

Un acte du chef de l'Etat qui, selon le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, est « le résultat de la détermination du peuple Burkinabè à perpétuer la mémoire des 13 victimes du 15 octobre 1987 ». Bassolma Bazié, en a également profité de cette commémoration du 15 octobre pour appeler la jeunesse burkinabè à œuvrer de sorte à ce que ce genre d'assassinat ne puisse plus se reproduire.

À noter que le président du Conseil national révolutionnaire du Burkina Faso, Thomas Isidore Noël Sankara aura dirigé le pays du 4 août 1983 au 15 octobre 1987, date de son assassinat sur ordre de son ami et frère, l'ancien chef d'État Blaise Compaoré. Les différentes actions menées en son hommage contribueront donc « à sauvegarder, préserver et promouvoir l’héritage politique du père de la révolution d’août 1983 ».