Togo: l'opération d'immatriculation d'engins à deux roues lancée

La Direction des transports routiers et ferroviaires (DTRF) du Togo porte à la connaissance qu'une vaste opération d’immatriculation itinérante est lancée. Ceci concerne les propriétaires d’engins à deux et trois roues qui ne sont pas encore immatriculés. Ainsi, ils auront bientôt l’opportunité de régulariser leur situation dans un bref délai en suivant bien le chronogramme.

Togo : les propriétaires d'engins à deux roues et autres invités à immatriculer leur moto

En effet, il faut noter que les opérations proprement dite, commencent le 5 novembre prochain et prendront fin le 17 décembre 2023. Le but principal de cette initiative est de permettre aux citoyens de repérer les engins circulant sans plaques d’immatriculation sur le territoire national, tout en rapprochant les services publics des usagers.

L'objectif de cette démarche vise à garantir la sécurité routière et à faciliter la gestion des engins à deux et trois roues sur les routes togolaises. Pour rappel, un chronogramme a été été élaboré par la DTRF. Ceci pour permettre aux uns et autres de faire immatriculer leur moto et autres.

Voici le chronogramme : Cinkassé : du 06 au 07 novembre, Dapaong : du 08 au 11 novembre, Mango : du 13 au 14 novembre, Kara : du 15 au 18 novembre, Bafilo : du 20 au 21 novembre, Guerin Kouka : du 22 au 23 novembre, Bassar : du 24 au 27 novembre, Sokodé : du 28 au 30 novembre, Tchamba : du 1ᵉʳ au 03 décembre, Elavagnon : du 04 au 06 décembre, Anié : du 07 au 09 décembre, Atakpamé : du 10 au 11 décembre, Notsè : du 12 au 14 décembre, Tohoun : du 15 au 16 décembre, Kpalimé : du 05 au 10 novembre, Kévé : du 11 au 13 novembre, Aného : du 14 au 16 novembre, Bas Mono : du 17 au 19 novembre, Vogan : du 20 au 22 novembre, Tabligbo : du 23 au 25 novembre, Tsévié : du 26 au 30 novembre et Lomé : du 1ᵉʳ au 09 décembre.

Alors, les propriétaires d’engins à deux et trois roues non immatriculés sont invités à se préparer pour cette opération d’immatriculation.