Promotion de la paix au Burkina Faso : des acteurs culturels engagés

La paix est essentielle pour le bien-être de l'humanité et le développement durable. Elle permet de mettre fin à la guerre, aux violences et aux conflits qui peuvent entraîner des pertes humaines, des déplacements forcés, des souffrances et des dommages matériels. Cette ambiance est le souhait de tout un pays pour assurer le développement digne du nom. Au Burkina Faso, outre d'être l'objectif des autorités, la promotion de la paix est également une priorité pour d'autres. Tel est le cas des acteurs du monde culturel qui s'engagent activement dans la promotion de la paix au Burkina Faso.

​Burkina Faso : les acteurs du monde culturel prônent pour une paix durable

Composer des chansons pour la promotion de la paix le pays. Tel est le but ou l'initiative d'un groupe d’artistes burkinabè qui se sont engagés à composer des chansons uniquement pour promouvoir la paix. Ainsi, ils ont un projet dénommé « nos voix pour la paix ». Une initiative de collectif des artistes burkinabè qui consiste, par la musique, à faire la promotion de la paix, de la réconciliation nationale.

Par ailleurs, dans le but de contribuer au retour d'une stabilité au Burkina Faso, les acteurs culturels ont initié une campagne de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans plusieurs villes du Burkina Faso. Ils passeront des messages de cohésion, de paix à travers des concerts à chaque phase de leur passage dans une localité lors des campagnes.