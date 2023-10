Côte d'Ivoire : le nouveau ministre de la Transition numérique Ibrahim Kalil Konaté prend fonction

Nommé le 17 octobre dernier, porte-parole du gouvernement, ministre de la communication, Amadou Coulibaly qui avait également la charge du département de l'économie numérique, s'est déchargé de ce portefeuille. Ainsi, il a passé les charges de ce département à Ibrahim Kalil Konaté, nouveau ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation. La cérémonie de passation de charges a eu lieu jeudi 19 octobre 2023, sous la présidence du secrétaire général du Gouvernement, Roger Charlemagne Dah.

Nommé ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté prend service

C'est désormais officiel. Ibrahim Kalil Konaté s'est installé dans ses nouvelles fonctions de ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation. Il a pris les commandes du département du numérique des mains de Amadou Coulibaly. Ce dernier conserve son portefeuille de la communication auquel s'ajoute la charge de porte-parole du gouvernement, un poste qu’il avait occupé lors de sa première entrée au gouvernement en avril 2021.

En passant service à son successeur, Amadou Coulibaly a d'abord exprimé toute sa gratitude au nouveau Premier ministre Robert Beugré Mambé ainsi qu'au chef de l'Etat Alassane Ouattara pour la confiance renouvelée. « C’est un honneur et un privilège que de servir son pays dans cette haute fonction, mais surtout de continuer de porter la voix du Gouvernement, ce qui est une marque de confiance renouvelée », a-t-il déclaré avant d'inviter son successeur à poursuivre les nombreuses réformes entamées dans le secteur du numérique.

De son côté, le nouveau ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation a remercié le président de la République, Alassane Ouattara et le Premier ministre Robert Beugré Mambé pour la confiance placée en lui. « C’est beaucoup d’humilité, de fierté et d’honneur que je ressens pour la confiance placée en moi par Son Excellence le Président de la République pour conduire cette mission importante qui consiste à changer l’administration, changer l’économie », a-t-il déclaré.

Tout en reconnaissant les mérites de son prédécesseur et collègue au sein de l'actuel gouvernement, Ibrahim Kalil Konaté s'est engagé à poursuivre le travail dans la même dynamique en vue de donner un coup d’accélérateur au secteur du numérique pour hisser le pays au rang de hub digital sous-régional, tel que souhaité par le Chef de l'Etat.