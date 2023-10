Fait divers : Le meurtrier d'un opérateur économique arrêté

Un fait divers avait secoué les localités de Man et Biankouma en février 2022. Des individus avaient froidement assassiné un opérateur économique au cours d'un braquage. L'un des meurtriers vient d'être interpellé par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Man.

Fait divers : La BRI interpelle le meurtrier d'un opérateur économique

Un membre du gang qui a ôté la vie à l'opérateur économique en février 2022 est tombé dans les filets de la Brigade de recherche et d'intervention. Pour rappel, ces bandits armés de AK-47 ont braqué la victime en emportant la bagatelle de vingt millions de francs CFA.

Les éléments de la BRI avaient ouvert une enquête afin de retrouver les auteurs de ce crime. Les résultats des recherches des policiers ont abouti des mois plus tard à l'arrestation des nommés Mady, Grouman, un agent des eaux et forêts et un autre individu du nom de Yacou.

La Brigade de recherche et d'intervention était cependant aux trousses de l'un des cerveaux de la bande. Selon la plateforme Police Secours, qui a donné de nouvelles informations relatives à ce fait divers, la BRI a mis la main sur le sieur Gédéon. En effet, c'est ce dernier qui a tiré la balle meurtrière.

Interrogé, le bandit n'a pas fait de difficulté pour reconnaitre les faits qui lui sont reprochés. Il devra répondre de ses actes devant les autorités compétentes.