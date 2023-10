États-Unis : Que sait-on de Robert Card, le tireur fou de Lewiston qui a fait 22 morts

Hier 25 octobre, une tragédie a frappé la paisible ville de Lewiston, peuplée de plus de 36 000 habitants, dans l'État du Maine aux États-Unis. Robert Card, un tireur en fuite, a semé la terreur en prenant la vie de vingt-deux personnes dans deux fusillades. De nombreuses questions se posent sur les motivations et l'identité du tireur fou.

22 morts aux États-Unis, Robert Card toujours en fuite

Selon les informations fournies par les autorités locales et CNN, l'incident a eu lieu dans un bowling où 22 personnes ont été tuées et près de 60 blessés ont été enregistrés. Les témoins ont évoqué une scène de panique indescriptible, avec des cris et des coups de feu qui ont résonné à Lewiston. Les forces de l'ordre ont rapidement été dépêchées sur les lieux, mais le tireur avait déjà pris la fuite avant leur arrivée. Une chasse à l'homme a immédiatement été lancée afin de le retrouver.

À ce stade, très peu d'informations sont disponibles sur l'homme qui serait Robert Card (40 ans), considéré comme armé et dangereux. Robert Card est un instructeur certifié qui porte une arme à feu. L'homme est aussi un réserviste de l'armée américaine. Selon CNN, il aurait une santé fragile.

Les enquêteurs tentent d'affiner un profil à partir des témoignages et des preuves collectées sur la scène du crime à Schemengees et Sparetime Recreation, un restaurant et un bowling. Le motif derrière cet acte odieux reste également un mystère. Bien que certains spéculaient sur la possibilité d'un acte terroriste, aucune revendication n'a encore été émise et aucun lien avec une organisation terroriste n'est connu à Robert Card.

Dès 19h locale hier soir, deux fusillades sont signalées à Lewiston, faisant plusieurs victimes, selon le commissaire du ministère de la Sécurité publique du Maine, Mike Sauschuck. Une heure plus tard, le bureau du shérif du comté d'Androscoggin publie des photos du suspect armé et déclare qu'il enquête sur deux incidents de tirs actifs. L’agence encourage « toutes les entreprises à fermer leurs portes et les habitants à se barricader chez eux.

La police publie sur le coup de 21h un communiqué disant : "Veuillez contacter la police de Lewiston au 513-3001 poste 3327 si vous reconnaissez ce véhicule. On pense que le pare-chocs avant pourrait être peint en noir." Près de 2h après ce communiqué, la police publie la photo de Robert Card, désigné suspect numéro un de la fusillade.

Vers 23h le soir même, la police retrouve le véhicule vide de Robert Card à Lisbonne, à environ 8km de Lewiston.