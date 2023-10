Côte d'Ivoire : Le PDCI survivra-t-il à la guerre de succession ?

La course à la succession d'Henri Konan Bédié pour prendre la tête du PDCI ( Parti démocratique de Côte d'Ivoire) est lancée. Le vieux parti pourrait offrir de vrais combats entre des cadres lorgnant le fauteuil momentanément par le professeur Philippe Cowppli-Bony.

Maurice Kakou Guikahué a officiellement annoncé son ambition de prendre en main le PDCI-RDA. L’ancien secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d’Ivoire est candidat pour succéder à son ex-patron Henri Konan Bédié.

"Je suis candidat à la présidence du PDCI-RDA. Fidèle disciple du président Félix Houphouët Boigny depuis mon jeune âge et bédiéiste inconditionnel, j’incarne les valeurs des pères fondateurs du parti. Je maintiendrai la flamme du PDCI-RDA allumée comme le président Houphouët l’a fait. Dans les jours qui viennent, mon équipe de communication et moi-même aborderons différentes thématiques", a confié le cardiologue ivoirien.

D’autres grands noms du parti sont annoncés pour la présidence du parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny en 1946. En effet, les noms de Tidjane Thiam, Thierry Tanoh, Jean-Louis Billon et Noël Akossi Bendjo circulent. Cette grande bataille à l’horizon pourrait laisser de sérieuses séquelles au sein du parti.

Récemment, des cadres du PDCI se sont réunis pour appeler à la candidature de Tidjane Thiam pour diriger leur parti. Ils n’ont pas hésité à soutenir que l’ancien patron du Crédit suisse est l’homme idéal pour mener la barque à bon port. Pour l’heure, le frère cadet d’Augustin Thiam ne s’est pas encore prononcé sur sa probable candidature.

Il est clair que si le PDCI ne parvient pas à trouver un consensus autour d’une personnalité politique, sa cohésion pourrait être mise à mal. Malgré les velléités au sein de son parti, Henri Konan Bédié, le chef craint et respecté, a su garder le calme et la quiétude au sein de sa famille politique jusqu'à sa mort. À deux ans de l’élection présidentielle, le plus vieux parti politique a besoin de l’union de ses cadres pour reconquérir le pouvoir d’État.