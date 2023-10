Concours à la fonction publique : le gouvernement bukinabè fait le bilan

Malgré la situation sociopolitique et sécuritaire du Burkina Faso, le gouvernement du Président Ibrahim Traoré arrive à organiser des concours d'entrée dans la fonction publique. Une initiative pour renforcer les secteurs en moins du personnel pour le développement des activités dans les systèmes respectifs.

Burkina Faso : le ministre de la fonction publique fait le bilan provisoire des concours organisés

En effet, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale du Burkina Faso a effectué une conférence de presse pour faire le bilan à mi-parcours. Un bilan qui regroupe l'organisation des concours des concours professionnels et directs de la fonction publique. Il faut noter que malgré la situation sécuritaire du pays, l'État a su gérer en organisant les concours dans différents secteurs.

À l'issue de la conférence, plusieurs résultats de l’organisation des concours, des innovations, des problèmes rencontrés ainsi que les alternatives ont été mises à la vue du public. Selon le bilan effectué, près de « 5 383 postes étaient ouverts pour les concours professionnels et 7 218 pour les concours directs. Les candidatures ont été gérées via la plateforme “E-concours” de la fonction publique. Au total, 35 946 candidatures ont été enregistrées pour les concours professionnels, avec 88% de ces concours administrés en ligne, et 14 621 candidats ont participé aux concours professionnels organisés sur table. Pour les concours directs, 1 969 736 candidatures ont été enregistrées, avec 40 concours administrés en ligne et 8 228 candidats.»

Par ailleurs, il faut préciser que le taux de réussite des concours directs est de 80%. Toutefois, certains concours sont en cours. Ainsi, ces résultats ne sont pas encore dévoilés par le gouvernement en raison de la vérification des dossiers des candidats. Parmi les difficultés rencontrées lors de l'organisation de ces concours, il a été relevé l’insuffisance de matériel informatique et des salles de composition.

À travers toutes ces difficultés, le ministère a décidé de commencer l'organisation des concours professionnels de 2024 déjà dans le mois de février. Ceci pour renforcer le parc informatique. Il rassure l'opinion publique que des mesures sécuritaires ont été prises pour assurer le bon déroulement de ces concours dans les prochains jours à venir.