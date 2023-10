Etats-Unis : Une nomination record pour Libianca aux African Entertainment Awards

Elle est l’une des fiertés de la musique made in Cameroun même si elle a aussi la nationalité américaine. Libianca sera présente à la prochaine cérémonie des African Entertainment Awards et des Billboard Music Awards au mois de novembre prochain aux Etats-Unis.

Libianca nominée dans six catégories aux African Entertainment Awards aux Etats-Unis

Elle est au sommet de son art. A juste 22 ans, sa musique est écoutée dans tous les quatre coins du monde. Depuis sa participation en 2021 à la 21ème édition de l’émission The Voice version américaine jusqu’à la sortie de son single en 2022 ‘’People’’, la chanteuse américaine-camerounaise, Libianca caracole en tête des charts. La chanson est N°1 en février dernier aux Afrobeats Charts au Royaume-Uni et N° 2 aux US Afrobeats Billboard. Le single rencontre même un énorme succès avec plus de 50 millions de streams sur Spotify en 2022 et plus de 10 millions de vues sur YouTube. Elle a glané le prestigieux prix de BET Awards cette année.

Après la reprise du titre ‘’People’’ en collaboration avec Ayra Starr et Omah Lay, Libianca se produit lors de la tournée 2023 de la chanteuse américaine, Alicia Keys, ‘’Keys to the Summer Tour’’. Même si elle est moins en Afrique, la chanteuse d’origine camerounaise fait la fierté de son pays à travers le monde. La chanteuse n’a pas encore remporté un trophée en Afrique, mais elle est toujours sollicitée pour participer à de grands événements de récompenses aux Etats-unis.

Son nom est cité à la soirée des African Entertainment Awards (AEA) qui aura lieu le 11 novembre prochain aux Etats-Unis. Libianca est nommée dans six catégories avec son single à succès ‘’People’’, à savoir Best Female Artist, Best Collaboration, Best Music Video, Artist of the Year, Best Francophone Female Artist/Group et Song of the Year. Tous les signaux sont au vert pour que la talentueuse artiste puisse être récompensée.

En plus d’être nominée aux AEA, Libianca va encore aller défendre son tube le 18 novembre prochain dans l'une des cérémonies musicales les plus prestigieuses de remise de prix aux États-Unis qui est les Billboard Music Awards. Ils récompensent les artistes nommés par le magazine américain Billboard où la chanteuse américaine-camerounaise a été dans le top pendant des semaines à travers le monde. Lors de cette soirée, Libianca sera en lice dans deux catégories que sont Meilleure Artiste Afrobeat et Meilleure chanson Afrobeat. Une belle consécration pour l’artiste qui n’attend d’être à la hauteur de ses performances musicales.