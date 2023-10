"Je suis une bête blessée...", Francis Ngannou après son combat contre Fury

Ce samedi 28 octobre 2023, le Camerounais Francis Ngannou était en confrontation avec Tyson Fury. Ce choc historique s'est soldée par une décision controversée qui fait de Tyson Fury le vainqueur. Francis Ngannou est déçu, mais il promet de remonter la pente.

"Je suis une bête blessée, mais pas abattue", Francis Ngannou

Brillante prestation de Francis Ngannou pour sa première expérience en boxe. Même si le Camerounais n'a pas remporté la victoire finale, il a fait trembler son adversaire en le mettant au sol.

Après le verdict, Francis Ngannou s'est exprimé en bon combattant. "Je n'ai pas gagné ce soir. Je suis une bête blessée, mais pas abattue", a-t-il déclaré à la presse après le combat. Il ne s'avoue pas vaincu et se dit prêt à reprendre la bataille. "Je suis prêt à combattre n'importe quand et je suis sûr que je vais m'améliorer", a-t-il assuré.

"Tenez-vous prêts"

Pour cette première expérience sur un ring de boxe, Francis Ngannou sait qu'il n'a pas démérité. Il conscient de sa performance et vient de casser le mythe. "Au début, j'étais un peu nerveux, c'était un nouveau sport pour moi. Mais maintenant, je sais, je peux le faire. Tenez-vous prêts", a-t-il déclaré.

Le combattant camerounais promet de travailler davantage pour revenir en force. "C'était mon premier combat de boxe, c'était une expérience de rêve. Je vais travailler encore et revenir avec un peu plus de sensations et de reconnaissance".

Défaite aux points, victoire morale

Même s'il a perdu aux points selon les décomptes de deux des juges, Francis Ngannou peut se consoler avec une victoire morale. Mettre au sol le grand Tyson Fury n'est pas chose aisée. Il a réussi ce coup et peut en être fier.

Comme il l'a lui-même indiqué, la boxe n'est plus un mythe pour lui. Ngannou sait désormais qu'il peut affronter n'importe quel adversaire dans cette discipline.

Contre Tyson Fury, Francis Ngannou a perdu selon les juges. Mais, il est quand même porté en triomphe.