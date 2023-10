Côte d'Ivoire : le CHR de Korhogo est prêt pour accueillir la CAN 2023

Le gouvernement ivoirien prend plusieurs dispositions pour le bon déroulement de la CAN 2023. Ainsi, le CHR de Korhogo dispose désormais d'une imagerie par résonance magnétique (IRM). Ceci a été mise à la vue du public au cours de la visite du Ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre N'Gou Dimba, le jeudi 26 octobre 2023 au CHR de Korhogo.

Côte d'Ivoire - CAN 2023: le ministre de la santé assure de la qualité des services techniques

Cette visite du ministre sur le terrain permet au Ministre en charge de la Santé de s'assurer la mise place des services techniques de la région du Pôrô pour la prise en charge des blessés et des malades lors de la CAN 2023. À en croire, Pierre Dimba, le CHR de Korhogo dispose tout ce qu'il faut pour la prise en charge des joueurs ainsi que les blessés et des cas d'incendie sur le terrain.

En outre, il faut noter que le CHR de Korhogo est le plus grand établissement sanitaire du Grand Nord disposant Imagerie par Résonance Magnétique de dernière génération. Cette zone de soin dispose tous les instruments techniques ( un scanner de dernière génération, un service de rééducation fonctionnelle et 2 salles de VVIP en hospitalisation médecine et hospitalisation cardiologique) pour la prise en charge équitable des patients.

Par ailleurs, selon le ministre, ce centre dispose ce qu'il faut pour assurer le bien-être d'une population. Il a profité de l'occasion pour annoncer la construction de 25 autres bâtiments qui serontbientôt livrés mises en service. Toutes ces actions montrent la détermination et l'abnégation du président Allasane Ouattara pour le développement durable du pays.