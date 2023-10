​Côte d'Ivoire - service civique : près de 500 jeunes formés

Après six mois de formation au Centre de service civique Bouaké 2, 500 jeunes ont été enfin libérés. Il s'agit des jeunes qui ont été recrutés pour servir l'État dans plusieurs coopérations à savoir : la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie cosmétique, l'esthétique, les pépiniéristes paysagistes, l'agriculture vivrière et la production animale (lapins, moutons, volailles et agoutis), la mécanique automobile, les Bâtiments et Travaux publics (BTP), et nombreux autres domaines (métiers d'assainissement et de réparation de fours et de cuisine). Ces jeunes formés ont été libérés le vendredi 27 octobre 2023.

Côte d'Ivoire : cérémonie de sortie de 500 jeunes volontaires du service civique

En effet, la cérémonie de sortie de 500 jeunes volontaires du Centre de Service civique de Bouaké 2 a été effectuée le 27 octobre 2023. Elle a été présidée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré.

Ainsi, le ministre souligne que tous les jeunes formés seront insérés dans le tissu économiqueet social. «Après cette formation, ces jeunes seront accompagnés parce qu'il a été créé au sein de ce centre un guichet emploi à cet effet. Nous allons explorer toutes les opportunités pour que d'ici à quelques semaines ou mois, 100% de ces jeunes soient insérés» a t-il précisé. Il faut noter que cette cérémonie de sortie de ces jeunes a connu la présence de nombreuses personnalités.

Par ailleurs, l'organisation de ce concours de recrutement jusqu'à la formation des jeunes relève d'une instruction du président Allasane Ouattara. C'est du moins ce qu'on peut retenir du ministre Mamadou Touré.

En dépit, l'année 2023 en côte est une année dédiée à la jeunesse selon président de la république. Selon le programme du gouvernement, d'ici 2024, près de 14 centres de services civiques seront mise en place avec une capacité d'accueil de plus de 1 000 jeunes par an par centre.