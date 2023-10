​Mali: le gouvernement soucieux du système éducatif

Le système éducatif malien devient de jour au lendemain, une préoccupation pour le gouvernement. Assurer le bon fonctionnement des travaux dans les différentes classes, dans les écoles est indispensable pour le gouvernement de la transition du Président Assimi Goïta. Ainsi, le 24 au 27 octobre 2023, une mission nationale du Ministère de l'Education Nationale en partenariat avec le projet DÉFi a parcouru plusieurs écoles des Centres d'Animation Pédagogique(CAP) de Sangarebougou, Baguineda et Ouezindougou.

Amélioration du système éducatif malien : les autorités s'assurent des conditions de travail des encadreurs

En effet, la mission du ministère de l'éducation nationale était conduite par la Conseillère Technique Genre du département de l'éducation, Maïga N'Deye Batio Sene. À l'occasion, ces acteurs du système éducatif et les responsables à divers niveaux ont eu des échanges étroits.

À cet effet, l'objectif principal de la mission vise à tester l'outil de suivi conjoint afin de relever les insuffisances pour apporter des éventuels ajustements pour le raisonnement du système éducatif au Mali.

En dehors du contrôle ou de suivi, ces acteurs ont pencher également sur l'évolution du guide d'utilisation de l'outil de suivi conjoint pour l'administration du contenu aux personnels des écoles choisies pour le test.

Pour rappel, le projet DÉFi est soutenu financièrement par Affaires Mondiales Canada(AMC). C'est un projet qui consiste à contribuer à l'amélioration globale de la demande de l'accès et de la retention, pour les filles mais aussi pour les garçons dans les programmes d'éducation formelle et non formelle.