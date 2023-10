Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or 2023. L'attaquant argentin s'offre ainsi ce trophée pour la huitième fois de sa carrière.

Lionel Messi remporte le Ballon d'Or 2023, le 8e de sa carrière

Sans surprise, Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or 2023. L'Argentin a triomphé devant Erling Haaland et Kylian Mbappé. L'attaquant évoluant en MLS devient le premier hors d'Europe à remporter la plus prestigieuse recompense individuelle dans l'histoire du football. Messi a rendu hommage aux deux joueurs qui le suivent dans ce classement.

« Haaland et Mbappé ? Ce sont deux joueurs extraordinaires. Kylian, je connais son talent. On a partagés nos entraînements et nos matches. Je connais son immense talent. C’est un joueur très jeune. Tous deux, sont très jeunes. A l’avenir, on les retrouvera. Je suis absolument convaincu que très bientôt, ils seront eux aussi lauréats du Ballon d’Or », a-t-il déclaré.