« C’était une année spectaculaire », Lionel Messi réagit après avoir remporté le Ballon d'Or 2023

La cérémonie de récompenses des meilleurs du football dénommée Ballon d’Or s'est déroulée lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris pour son édition 2023. Et comme l'édition 2021, c’est bien le capitaine de l'équipe championne du monde en titre, Lionel Messi qui a remporté. L'Argentin vient ainsi de remporter cette récompense pour la huitième fois de sa carrière. Après son sacre, le joueur a donné ses impressions.

Lionel Messi soulève le mythique Ballon d'Or pour la 8e fois de sa carrière

« Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, toutes les personnes qui me permettent de remporter ce prix. A mes coéquipiers en sélection, le coach et l’encadrement de l’équipe d’Argentine. Je souhaite féliciter Haaland, Kylian et tous les autres. C’était une année spectaculaire. Je vois beaucoup de visages que je souhaite remercier parce qu’ils ont tous consacré beaucoup de temps à ce succès », ce sont là, les premiers mots de Lionel Messi après avoir soulevé son 8e trophée du Ballon d'Or sur la scène du théâtre du Châtelet.

Après avoir raté l'édition 2022 où le français Karim Benzema avait remporté, l'Argentin Lionel Messi est revenu en force pour reprendre le prestigieux trophée du Ballon d'Or 2023. La Pulga, auteur d'une saison un peu mitigée avec le Paris Saint-Germain - PSG, et 21 buts, 20 passes décisives en 41 rencontres disputées toutes compétitions confondues, a pu griller ses concurrents du soir Erling Haaland et Kylian Mbappé, pour se hisser à nouveau sur le toit du monde en soulevant son 8e trophée du Ballon d'Or de sa carrière.

Mais il faut dire que Lionel Messi doit ce trophée à sa belle prestation lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une compétition au cours de laquelle, l'ancien joueur du FC Barcelone a inscrit sept (07) buts et porté l'Argentine sur le toit du monde en l'aidant à remporter sa troisième coupe du monde de son histoire. Et pour remporter ce trophée de la coupe du monde Lionel Messi et ses coéquipiers ont dû battre les championnats du monde en titre dans une rencontre folle où le natif de Rosario a pu inscrire un doublé. Dans le classement, Lionel Messi est suivi du norvégien Erling Haaland qui vient en 2e position. Le français du PSG Kylian Mbappé est troisième et le belge Kévin De Brune occupe la quatrième place.

Avec ce 8e trophée du Ballon d'Or, l'actuel joueur qui évolue en MLS aux États-Unis, s'éloigne encore plus de son challenger de tous les temps, le portugais Cristiano Ronaldo qui est resté sur ses cinq Ballons d'Or depuis.