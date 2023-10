Lionel Messi sacré Ballon d’Or 2023 : voici le classement final

La grande soirée de récompenses des meilleurs acteurs du football dans le monde a eu lieu lundi 30 octobre 2023 au Théâtre du Châtelet de Paris en France. Lors de cette prestigieuse cérémonie dénommée Ballon d'Or, l'Argentin Lionel Messi a été désigné meilleur du monde pour le compte de la saison écoulée. Ainsi, la liste de ceux qui l'ont suivi dans le classement, est disponible.

Voici le classement complet du Ballon d'Or 2023 avec Lionel Messi en tête

Au terme de l'édition 2023 de la cérémonie du Ballon d'Or, c'est le capitaine de la sélection Argentine, Lionel Messi qui remporte le Trophée pour la 8ème fois de sa carrière. Une nouvelle distinction qu'il doit à sa belle performance réalisée lors de la Coupe du monde 2023 où la Pulga a réussi à décrocher la troisième étoile à son pays en remportant la coupe du monde.

Avec ce nouveau sacre, Lionel Messi s'éloigne de plus en plus de son grand rival, le portugais Cristiano Ronaldo qui lui est resté sur cinq sacres. En remportant ce trophée, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain - PSG, a dépassé ses concurrents. Ainsi, le Norvégien Erling Haaland le suit immédiatement, suivi du français Kylian Mbappé et du belge Kévin de Bruyne. Le classement final du Ballon d'Or 2023 se présente ainsi qu'il suit.

BALLON D'OR 2023

1. Lionel Messi



2. Erling Haaland

3. Kylian Mbappé

4. Kevin De Bruyne

5. Rodri

6. Vinicius Jr

7. Julian Alvarez

8. Victor Osimhen

9. Bernardo Silva

10. Luka Modric

11. Mohamed Salah

12. Robert Lewandowski

13. Yassine Bounou

14. Ilkay Gündogan

15. Emiliano Martinez

16. Karim Benzema

17. Khvicha Kvaratskhelia

18. Jude Bellingham

19. Harry Kane

20. Lautaro Martinez

21. Antoine Griezmann

22. Kim Min-jae

23. André Onana

24. Bukayo Saka

25. Josko Gvardiol

26. Jamal Musiala

27. Nicolo Barella

28. Randal Kolo Muani

28. Martin Ødegaard

30. Ruben Dias