​Togo : deuxième vague de vente aux enchères des conteneurs

Après la première vague de la vente aux enchères des conteneurs au port autonome de Lomé, la deuxième vague a eu lieu le lundi 30 octobre 2023. L’Office togolais (OTR) des recettes a mis en vente près de 85 conteneurs dont un appartient à Sunny Side transit et les 84 à la Pil Togo.

Togo : l'OTR met en vente plusieurs conteneurs

Selon la note de la régie financière togolaise, ils est question des conteneurs laissés sur le terminal à conteneurs de Togo Terminal. À cet effet, la vente aux enchères des conteneurs est organisée selon le numéro du comité d'exécution « nº 2521/2023 du 27 septembre 2023 et no 2642/2023 du 09 octobre 2023.». Ainsi, la première vague été faite sans contestation ni de dégâts au port autonome de Lomé.

À en croire le communiqué de l'OTR, « la vente est faite aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, paiement au comptant et sur place majoré de 12% avec enlèvement immédiat ».

Par ailleurs, il faut préciser que la procédure d'acquisition des conteneurs a été la même que celle de la première vague.

L'OTR, avait informé que la séance de liquidation est subordonnée au paiement d’un montant de « 25.000 francs CFA non remboursable contre une quittance sécurisée au titre d’enregistrement des adjudicataires, à la Direction des Opérations Douanières de Lomé-Port.»

Pour rappel, la première vague de vente aux enchères a été faite le 23 octobre 2023 par l'OTR sous les mêmes conditions.