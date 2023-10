Ballon d'Or 2023 : après son 8ème sacre, Lionel Messi tacle le PSG

Décidément, Lionel Messi n'a pas du tout été satisfait de son passage au sein du club de la capitale, le Paris Saint-Germain - PSG. Il l'a encore fait savoir en zone mixte juste après avoir remporté son 8ème Ballon d'Or, lors de la cérémonie qui a eu lieu lundi 30 octobre 2023 au Théâtre du Châtelet de Paris en France.

La punchline de Lionel Messi pour le PSG lors du Ballon d'Or 2023

Entre Lionel Messi et son ancien club, le PSG, la relation n'est apparemment pas au beau fixe. Pour cause, malgré les mots de félicitations du club de la capitale à l'endroit de la Pulga, ce dernier n'a même pas daigné mentionner le nom de son ancien club sur la tribune au moment où il recevait le 8ème Ballon d'Or de sa carrière. Et comme si cela ne suffisait pas, le capitaine de de l'équipe argentine a laissé entendre qu'il espère bien que les fans du PSG n'attendent pas qu'il viennent leur présenter son trophée.

« Les deux saisons n’ont pas été à la hauteur de mes espérances, mais je retiens tout ce que j’ai vécu et la qualité de ma famille. J’ai gardé de bons souvenirs de la ville. Mes enfants ne voulaient pas partir. La ville de Paris est incroyable. Sur le plan sportif, ce n’était pas bon, je ne pense pas que les gens de Paris attendent que je vienne présenter le Ballon d’Or. J’ai salué Kylian. Nous avons eu une relation normale », a fait savoir Lionel Messi en conférence de presse relayé par FM.