Emiliano Martinez remporte le Trophée Yachine 2023 et succède à Thibaut Courtois

Le gardien de but de la sélection Argentine Emiliano Martinez remporte le Trophée Yachine 2023. C'était à l'occasion de la 67eme édition de la cérémonie de récompense du Ballon d'or qui a lieu lundi 30 octobre 2023 au Théâtre du Châtelet de Paris en France.

Le Trophée Yachine attribué au gardien argentin Emiliano Martinez

Le Trophée Yachine qui récompense le meilleur gardien du monde vient d’être attribué à Emiliano Martinez. Ce dernier doit cette récompense à sa belle performance réalisée en coupe du monde 2022 au Qatar où il a effectué des arrêts inédits. Il gagne ainsi ce trophée après Alisson Becker en 2019, Gianluigi Donnarumma en 2021 et Thibaut Courtois en 2022.

Et pourtant, le gardien d’Aston Villa a été confronté à une concurrence féroce puisqu'il avait comme challengers, rien que des grands gardiens de but. Il s'agit de Thibaut Courtois (Real Madrid), André Onana (Inter Milan/Manchester United), Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone), Ederson Moraes (Manchester City) et Mike Maignan (AC Milan). Dans le top 10, on peut noter les présences de Yassine Bounou (Séville/Al Hilal), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb/Fenerbahçe), Aaron Ramsdale (Arsenal), Brice Samba (Lens).