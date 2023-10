​RDC: le CNOP apporte son soutien en approvisionnement des médicaments

Le Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens (CNOP) de la République démocratique du Congo, à travers un communiqué, réaffirme son soutien indéfectible aux projets de décrets portant l’organisation du système d’approvisionnement en médicaments dans le pays. Ainsi, le CNOP a informé l'opinion publique, la mise en vigueur des travaux d’harmonisation à travers la validation de deux projets consécutifs.

RDC : le CNOP valide deux projets de l'approvisionnement en médicaments

Selon la note du communiqué, « (...) les deux projets de décrets qui permettront, d’une part la confirmation du caractère social du Médicament, et d’autre part la prise en compte de toutes les parties prenantes impliquées dans l’approvisionnement en médicaments et autres produits de santé ».

À travers le contenu de ce communiqué, il urge de notifier que les deux projets prônent tous pour des œuvres purement sociales. Ainsi, la mise en place de ce système dans le secteur pharmaceutique, permettra au rétablissement du circuit de distribution des médicaments grâce à des établissements publics et privés agréés.

Le choix de cette cible a été effectué pour s'assurer de la qualité et des médicaments et son accessibilité à la population. Par ailleurs, les décrets, évoqués dans cette réforme d'approvissement et d'harmonisation dans le secteur pharmaceutique visent à combler le vide du déclin de l’ancien dépôt central médico-pharmaceutique (DCMP) en dotant le pays d’un établissement public (ANAMED). Il assure l’approvisionnement en médicaments et des produits de santé pour les formations sanitaires publiques dans le monde.