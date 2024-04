77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Judith Tuluka Suminwa est la nouvelle Première ministre de la République démocratique du Congo. Elle a été nommée ce lundi 1er avril par le président Félix Tshisekedi.

RDC : Judith Tuluka Suminwa succède Sama Lukonde à la Primature

Le président congolais Félix Tshisekedi a nommé Judith Tuluka Suminwa au poste de Premier ministre. Ministre d’Etat en charge du Plan dans le dernier gouvernement, Judith Tuluka Suminwa est nommée Première ministre. Elle succède à Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, en poste depuis avril 2021.

La nouvelle cheffe du gouvernement devient la première femme à occuper cette haute fonction depuis l’indépendance de la République démocratique du Congo (RDC). « Je sais que la tâche est grande et les défis immenses. Mais avec l’appui du président de la République et celui de tous, on y arrivera », a-t-elle confié à la presse.

Tuluka Suminwa va entamer les discussions avec les formations soutenant les actions du président Félix Tshisekedi pour former le prochain gouvernement. C’est une nouvelle ère qui lance le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, trois mois après son réélection.