Depuis les premières heures de ce samedi, des affrontements d’une grande intensité font rage entre les forces armées congolaises (FARDC) et les rebelles du M23 dans la région de Buhumba, au nord de Goma.

RDC : l’armée et le M23 disputent Buhumba

La ville stratégique de Buhumba située dans le territoire de Nyiragongo est au cœur de nouveaux affrontements entre l’armée congolaise et les rebelles du M23. Selon des sources locales et la radio de l’ONU en RDC, Radio Okapi, les positions de l’armée ont été attaquées par les rebelles du M23 dans le parc des Virunga, situé entre Buhumba et Kibumba.

Les détonations d’armes lourdes ont été si puissantes qu’elles ont résonné jusqu’à Kibati, dans le territoire de Nyiragongo, selon plusieurs sources locales. À ce stade, aucun bilan officiel des affrontements n’a été communiqué, mais la situation était toujours tendue et incertaine dans l’après-midi de ce samedi 23 mars 2024.

Pour rappel, l’armée congolaise a lancé vendredi, des frappes d’artillerie contre les collines de Ndumba occupées par les rebelles. Ces bombardements à distance ont également visé, dans la soirée, les positions rebelles sur les collines stratégiques vers Mushaki, selon Radio Okapi.

Le mouvement du 23 mars, également appelé M23, est un groupe créé à la suite de la guerre du Kivu. Il est composé d’ex-rebelles du CNDP réintégrés dans l’armée congolaise à la suite d’un accord de paix signé le 23 mars 2009 avec Kinshasa. Ils se sont ensuite mutinés en avril 2012. Depuis 2023, le groupe rebelle a lancé une vaste offensive contre l’armée congolaise qui, elle aussi, multiplie les contre-offensives dans la région de l’Est de la RDC.