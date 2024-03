Koffi Olomidé a sorti depuis le week-end une nouvelle chanson baptisée ‘’Mama Eyenga’’, accompagnée d’un clip dévoilé le dimanche 17 mars sur YouTube. Mais, les lyrics sont une sorte de règlement de comptes que le chanteur congolais adresse à sa fille Didistone avec qui il n’est plus en odeur de sainteté.

Koffi Olomidé règle ses comptes avec Didistone en chanson

Ce n’est pas le grand amour entre Koffi Olomidé et sa fille aînée Didistone. Tout le monde le sait vu que père et fille se lancent souvent des piques voilées sur les réseaux sociaux. Et c’est la première fille du chanteur congolais qui s’est montrée en premier en s’attaquant à son père et à sa nouvelle compagne, Cindy le Coeur.

En bon père de famille, le Grand Mopao n’a jamais répondu frontalement à Didistone. Mais, il réagit subtilement parfois. Comme c’est le cas dans sa dernière chanson sortie le week-end intitulée ‘’Mama Eyenga’’, avec en featuring Cindy le Coeur dont le clip est disponible depuis dimanche 17 mars sur YouTube.

Dans le clip, on montre une mère qui encourage sa fille à la débauche. La chanson est une mise en garde aux mères sur la nécessité de contenir les sorties nocturnes de leurs filles en leur donnant une bonne éducation.

Justement, les paroles de cette oeuvre musicale qui véhiculent des valeurs éducatives comme celles-ci : ‘’On donne naissance à un enfant mais pas à son cœur, un chaton peut aussi devenir un lion’’, est une sorte de règlement de comptes que Koffi Olomidé a adressé de manière voilée à sa fille aînée avec qui les relations ne sont plus au beau fixe depuis bien longtemps.