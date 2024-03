Dans une déclaration dont copie nous est parvenue, la députée ivoirienne Adjaratou Traoré a salué les mesures d’Alassane Ouattara en faveur des déguerpis de Yopougon Gesco.

Côte d’Ivoire : Adjaratou Traoré exprime sa gratitude à Alassane Ouattara

Déclaration de l’honorable Adjaratou Traoré suite aux mesures prises par le président de la République SEM Alassane Ouattara

Au nom de la dignité et de l’humanisme, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mon admiration au président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, pour son intervention décisive à la suite de l’opération de déguerpissement initiée par le District d’Abidjan.

La récente série de mesures illustre son engagement sans faille envers le bien-être et la justice pour tous les citoyens ivoiriens.

Je voudrais saluer l’humanisme et la vision éclairée du président Ouattara, qui a su entendre les voix indignées de nos concitoyens et agir avec célérité pour apporter des solutions concrètes. Ses actions démontrent une fois de plus qu’il est un véritable homme d’État, un bâtisseur dont la préoccupation première est la protection de ses concitoyens.

Les mesures mises en place, telles que le soutien financier par ménage déguerpi, l’octroi de terrains avec des baux emphytéotiques, et l’aide à la construction, témoignent de la compassion et de l’engagement du gouvernement envers les populations impactées. De plus, la création d’une Cellule d’aménagement des quartiers précaires est une initiative louable pour assurer un relogement digne et durable.

En réalité lorsque le président de la République est saisi des souffrances des populations, il ne manque pas de réagir promptement.

Nos concitoyens de Koumassi, également victimes de ces injustices sociales, qui espèrent une réponse à leurs souffrances depuis novembre 2022, sauraient saluer cette même Initiative à leurs égards. En l’occurrence ceux des quartiers Houphouët Boigny 1 et 2 où plus de 4000 personnes bouleversées, dont près de 300 élèves directement privés de leur droit à l’éducation, ont été impactés par une opération de déguerpissement menée par les mêmes méthodes de démolition, initiée par l’ex maire de Koumassi, devenu le gouverneur du District d’Abidjan.

En cette période où l’unité et la solidarité sont plus que jamais nécessaires, je voudrais saluer le leadership, du Président de République, et je reste convaincue que sous sa direction éclairée, la Côte d’Ivoire continuera de progresser vers un avenir de prospérité et de justice pour tous.

Honorable Adjaratou Traoré, épouse Coulibaly