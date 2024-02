Koffi Olomidé et sa fille Didistone ne sont pas encore prêts pour fumer le calumet de la paix. Après une pique voilée contre sa fille aînée, celle-ci a répliqué en portant une grave accusation contre lui.

Didistone accuse Koffi Olomidé de draguer ses amies

Vraisemblablement, Koffi Olomidé et sa fille aînée Didistone sont des ennemis jurés. Depuis le père s’est amouraché de sa chanteuse et directrice artistique du Quartier Latin, Cindy Le Coeur, la fille est remontée contre lui. Elle est encore plus en colère après le divorce du chanteur congolais avec sa mère du nom de Aliya. Il ne se passe pas un seul instant que les internautes ne soient au parfum des clashs entre les deux sur les réseaux sociaux.

Koffi Olomidé a fait une sortie médiatique il y a peu pour féliciter l’une de ses filles qui s’appelle Kenaya Olomidé sur son parcours académique. Il en a profité pour lancer une pique voilée à Didistone qui est tout le temps sur la blogosphère sans vraiment avoir d’autres priorités.

La fille aînée sans doute un peu sentie frustrée est montée au créneau pour répliquer et accuser son papa d’avoir dragué toutes ses camarades y compris la fille du chanteur congolais, JB Mpiana appelée Daida Mpiana. La star de la musique congolaise, interrogé sur ces allégations de sa fille au cours d’une émission congolaise, a rétorqué aux journalistes de demander à Didistone si elle pouvait donner des exemples ou d’apporter la moindre preuve de ces accusations contre lui.

Concernant la fille de JB Mpiana, le Grand Mopao a répondu : ‘’Qu’on lui demande si je l’ai déjà rencontrée. Que je drague sa fille pour avoir quelque chose que je n’ai jamais eu ? Elle est sa fille comme elle est ma fille. Pour moi, je vois les choses ainsi. Je ne peux pas perdre mon temps pour dire que c’est faux parce que les gens savent que c’est faux’’.