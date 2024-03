Le Conseil des ministres de ce lundi 18 mars 2024 a pris de nouvelles mesures pour améliorer les conditions des Aspirants au métier d’enseignants (AME). En attendant les détails de ces mesures, on retient six grandes décisions prises en faveur de cette catégorie d’enseignants déployés dans les établissements scolaires secondaires et dans les écoles primaires publiques.

1- Les AME suspendus pour incitation à la grève sont réintégrés

2- La rémunération des AME passe de 11 à 12 mois dès cette année scolaire

3- Ils bénéficient d’une assurance maladie au même titre que les fonctionnaires de l’Etat

4- Les AME de sexe féminin ont droit à des congés de maternité

5- Les AME percevront désormais une prise d’engagement pour service d’intérêt national de 20mille par mois à partir de ce mois de mars

6- Gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME

Plus de détails à venir…