Au Bénin, le gouvernement prend de nouvelles mesures pour mettre aux normes le secteur de la restauration. Réunis en Conseil des ministres ce mercredi, les membres de l’exécutif ont adopté un décret qui fixe les conditions de construction, d’extension, d’aménagement et d’ouverture des établissements de restauration et assimilés.

Bénin : réforme dans le secteur de la restauration

Le secteur de la restauration était, jusque-là, l’un des rares secteurs (importants) qui échappent au vent des réformes depuis 2016. Mais le régime de la rupture a fini par poser son regard réformiste sur ce secteur. Ce mercredi, le gouvernement a annoncé la signature d’un décret qui va désormais organiser les conditions de construction, d’extension, de transformation, d’aménagement, d’ouverture et de classement des établissements de restauration et assimilés au Bénin.

PUBLICITÉ

Le nouveau texte précise également les modalités de contrôle et les sanctions en cas de manquements aux obligations. Le décret pris par le régime de Patrice Talon vient réviser celui de 1987, qui, selon les autorités actuelles, « manque de précision s’agissant des conditions d’accès et d’exploitation ».

La réforme se base sur une « analyse minutieuse effectuée avec le concours de l’Organisation mondiale du tourisme ». Selon le gouvernement, les nouvelles règles sont plus adaptées au secteur et permettent de résoudre les problèmes relevés. Mieux, il assure que le nouveau décret permet de se conformer aux exigences de l’UEMOA et aux normes internationales en matière de restauration.