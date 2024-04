77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le président gambien Adama Barrow va assister à la cérémonie d’investiture de Bassirou Diomaye Faye. Plusieurs autres présidents de la sous-région sont également attendus.

Une délégation présidentielle gambienne attendue au Sénégal pour assister à la cérémonie d’investiture du nouveau président élu le 24 mars dernier. Adama Barrow confirme avec joie sa présence aux côtés de son homologue Bassirou Diomaye Faye qui prendra les reines du Sénégal dans quelques heures.

Cette présence témoigne de l’importance des relations entre la Gambie et le Sénégal, ainsi que de l’engagement des deux pays à renforcer leurs liens bilatéraux. Pour rappel, Adama Barrow a été le premier président à féliciter le nouveau président sénégalais après sa réussite brillante lors des élections du 24 mars 2024.

En plus, il faut préciser que plusieurs autres Chefs d’État et de gouvernement sont attendus à cette cérémonie d’envergure. Ceci montre également l’importance de cet événement pour la région et la reconnaissance internationale du nouveau président élu au Sénégal.

Par ailleurs, Bassirou Diomaye Faye a été déclaré victorieux aux élections avec un score 54,28%. Sa victoire a été confirmée par toutes les institutions de compétences du Sénégal. Il remplace dès le 02 avril 2024 Macky Sall, président sortant, pour un nouveau paysage politique au Sénégal.