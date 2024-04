82 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Âgé de 44 ans, il est devenu, depuis le 24 mars 2024, le 5e président élu de la République du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye est désormais le nouvel homme fort du Sénégal, alors qu’à la base, il était juste annoncé comme un plan B. Que savons-nous en réalité de cet homme, L’inspecteur des impôts devenu Chef de l’Etat ?

Son accession à la magistrature suprême est une surprise pour tous. Sur le papier, Bassirou Diomaye Faye ne faisait pas le poids face au candidat du régime. Avec les moyens matériels et financiers, le bilan de Macky Sall et l’hégémonie de plus de 10 ans de la coalition au pouvoir, Amadou Ba partait favori dans cette élection. Mais les choses n’ont finalement pas tourné à son avantage. Pour cause, Bassirou Diomaye Faye, un inspecteur des impôts, secrétaire général d’un Parti dissous, a créé la sensation.

Né en 1980 dans le département de Mbour (Ouest), précisément à Ndiaganiao, Bassirou Diomaye Faye est un polygame. Il est marié à deux femmes et père de quatre enfants. Marie Khone Faye est sa première épouse de religion chrétienne. Dans ce foyer polygamique, elle a devancé Absa Faye, la deuxième épouse de religion musulmane.

Titulaire d’un baccalauréat obtenu en 2000 au Lycée Demba Diop de Mbour, Bassirou Diomaye Faye a fait ses premières études universitaires à la faculté de droit de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Il sort de cette faculté avec une maîtrise en droit. Quelques mois après sa maîtrise en droit, il fait son entrée à l’École nationale d’administration (ENA). Trois ans après (2007), il sort diplômé de l’ENA et intègre l’administration des impôts et domaines où officiait déjà Ousmane Sonko.

Diomaye Faye est un passionné du droit, de la fiscalité, de l’économie. Ses anciens collègues et collaborateurs parlent d’un « homme rigoureux, persévérant dans le travail et efficace ». « Il est à la fois flexible quand l’argumentaire présenté suit une cohérence, mais il peut être rigide si quelqu’un n’a pas d’arguments solides pour soutenir une idée. Les débats sont difficiles », témoignage de Makhtar Seck, membre du mouvement des cadres du Pastef, rapporté par Le Monde.

Le nouveau président du Sénégal n’est pas un bureaucrate. Issu d’une famille modeste et attachée aux valeurs rurales, Bassirou Diomaye Faye développe un amour pour les activités agropastorales. Dans sa déclaration de patrimoine, il a d’ailleurs mentionné les investissements qu’il fait actuellement dans ce domaine, qui est une véritable passion pour lui. A ses heures perdues, il prend du plaisir à écrire des poèmes.

Militantisme politique et péripéties…

Il a fait ses premiers pas dans le militantisme à travers le Syndicat autonome des agents des impôts et domaines (SAID), un mouvement fondé par son mentor Ousmane Sonko. Il a géré le Secrétariat général de ce Syndicat jusqu’en 2022. Entre-temps, le Parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) a vu le jour. Bassirou Diomaye Faye qui faisait déjà preuve d’une grosse compétence au SAID, s’est vu confier une nouvelle tâche importante.

Il participe activement à la création du Pastef et en devient le secrétaire général. Dans l’ombre d’Ousmane Sonko, Bassirou assurait convenablement sa mission sans être au-devant de la scène. Ce qui fait qu’il n’était pas d’ailleurs connu du grand public.

Calme, tempéré et discret, Bassirou Diomaye Faye a été poussé devant la scène politique à la suite de l’arrestation du président de Pastef, Ousmane Sonko. Il fallait prendre le devant et assurer l’absence du chef. Soutenu par les autres membres et responsables du Parti, Diomaye Faye a tenu le flambeau haut. Il a affronté ouvertement, comme son mentor, le régime de Macky Sall.

Les conséquences n’ont pas tardé à tomber. Accusé de « diffusion de fausse nouvelle, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué », pour avoir critiqué la procédure ayant conduit au jugement en appel d’Ousmane Sonko, Bassirou a été arrêté et placé en détention provisoire. Désormais, derrière les barreaux, les deux cerveaux de Pastef ont moins de marge de manœuvre. Mais cette difficulté n’a pas émoussé leur ardeur.

Le plan B pour la victoire finale

Bloqué de partout, le Parti, comptant sur le soutien de ses militants et sympathisants, a refusé de mourir de sa belle mort. C’est ainsi qu’Ousmane Sonko a eu la géniale idée de susciter et de soutenir la candidature de son bras droit Bassirou Diomaye Faye. En même temps, le président de Pastef continuait la bataille en espérant la validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel.

Finalement, la candidature de Bassirou Diomaye Faye passe avec succès les mailles du Conseil constitutionnel. Sans surprise, celle d’Ousmane Sonko est rejetée.

L’idée de porter Bassirou à la magistrature suprême est partagée par tous les membres du Parti et à l’unisson, ils ont convergé leurs forces et lui ont confié le projet de Sonko. Les efforts ont porté leurs fruits. Aujourd’hui, Bassirou Diomaye Faye est le 5e président de la République du Sénégal, successeur de Macky Sall.