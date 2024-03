Le Chef de l’État de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi est annoncé chez son homologue togolais, Faure Gnassingbé, à Lomé ce mercredi 27 mars 2024. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations diplomatiques entre les deux pays.

Visite de courtoisie du président Félix Tshisekedi au Togo

Le président Félix Tshisekedi a quitté la RDC ce mercredi pour Lomé où il est attendu chez son homologue Faure Gnassingbé. L’objectif de cette visite de courtoisie entre les deux autorités est de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et le Togo. Des questions de sécurité et de promotion de la paix sur le continent africain seront abordées au cours des échanges

La visite du président Félix pourrait être motivé par le désir de bénéficier des conseils et de l’expérience de Faure Gnassingbé. En clair, Faure Gnassingbé est présenté comme un artisan de la paix et de la sécurité dans la sous-région et en Afrique, dont ses conseils pourraient être précieux pour Tshisekedi dans ses efforts pour résoudre les problèmes de sécurité dans son pays.