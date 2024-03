Au Burkina Faso, les autorités ont enfin dévoilé la date du démarrage des travaux de construction de la centrale nucléaire. La feuille de route de ce projet a été dévoilée ce mardi 26 mars 2024.

Burkina Faso : le gouvernement annonce la construction d’une centrale nucléaire

La feuille de route pour la construction de la centrale nucléaire a été signée le 26 mars 2024. Elle représente une étape capitale dans la concrétisation de la décision stratégique du chef de l’État, Ibrahim Traoré de doter le Burkina Faso d’une centrale nucléaire. Suite à cette étape, les travaux débuteront en 2025 après la signature de l’accord-cadre.

Dans le cadre du projet, un premier mémorandum est consacré à la formation d’un nombre significatif de Burkinabè dans des universités russes spécialisées dans le domaine nucléaire.

Ensuite, le deuxième mémorandum porte sur la communication avec le public, conformément aux recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AEIA). Ce volet vise à sensibiliser l’opinion publique sur l’utilité et la sécurité de la centrale nucléaire.

Un troisième mémorandum concerne l’infrastructure nucléaire. Il décline l’établissement des différentes bases pour l’évaluation et le développement des activités nucléaires. La signature de ces trois mémorandums devrait être effective d’ici juin, débouchant sur l’élaboration et la signature d’un accord-cadre entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie, représentée par Rosatom.

Cette initiative à plusieurs impacts positifs sur le développement de la nation burkinabè. Ainsi, outre la production d’électricité, le projet nucléaire devrait profiter à d’autres secteurs tels que l’agriculture et la médecine.