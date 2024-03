Un appartement de trois pièces appartenant à Karl Lagerfeld, situé en plein cœur de Paris, face au Louvre, a été vendu aux enchères pour un prix exceptionnel de 10 millions d’euros.

L’appartement de Karl Lagerfeld vendu 10 millions d’euros aux enchères

Les créations et les défilés pour Chanel, Fendi de Karl Lagerfeld et de sa propre marque ont profondément marqué le monde de la haute couture. Mais, le célèbre couturier et styliste allemand, également photographe, dessinateur, designer, réalisateur et éditeur, est décédé à 85 ans le 19 février 2019 à Hôpital Américain de Paris, Neuilly-sur-Seine en France.

Mais, avant sa disparition, Karl Lagerfeld possédait un appartement de trois pièces de 260 m2 doté d’un dressing de plus de 50 m2. La pièce principale de 120 m2 comprend de nombreux linéaires de bibliothèque rétroéclairés. L’appartement qui a été totalement refait par le couturier dans un style futuriste avec du béton au sol et des pans de verre sablé, est situé dans un immeuble du XVIIe siècle quai Voltaire, en plein cœur du Paris historique, avec une vue plongeante sur la Seine et le musée du Louvre.

En outre, l’appartement a été mis en vente aux enchères à 5,3 millions d’euros soit 347 485 3047,65 de Francs CFA le mardi 26 mars à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris ainsi qu’en ligne et par téléphone et organisée par Paris Notaires services. En seulement 19 minutes, l’appartement du styliste a été acheté à 10 millions d’euros (11,1 millions avec les frais), environ 6 556 326 505,00 Francs CFA. Le notaire associé fondateur de l’étude Althémis, chargée de la vente, Bertrand Savouré, a relevé après la vente : ‘’C’est un bon prix. Compte tenu de la situation du bien, de ses caractéristiques et de la personne qui l’habitait, on s’attendait à ce que ça marche, mais ça n’est pas fréquent qu’on quasi double le prix de départ. C’est exceptionnel’’. L’identité et la nationalité de l’acheteur n’ont pas été données par l’étude Althemis.