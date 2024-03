Le rappeur américain, 50 Cent est heureux de la situation qui arrive à P. Diddy. Dans une série de provocation sur Instagram contre le rappeur et homme d’affaires, il n’a pas aussi manqué d’allumer l’ami de ce dernier en la personne de Jay-Z.

50 Cent attaque Jay-Z dans les poursuites judiciaires contre P. Diddy

Les démêlés judiciaires du rappeur et homme d’affaires américain, P. Diddy, réjouissent son collègue 50 Cent. Depuis quelques jours, la police fédérale a procédé à des perquisitions dans des résidences sur la côte ouest et est appartenant à P. Diddy. L’assaut policière fait suite à des accusations de trafic sexuel et d’agressions sexuelles dont fait face le rappeur de 54 ans. ‘’Là, ce n’est plus Diddy qui le fait, c’est plutôt Diddy finit’’, disait-il.

Avec cette situation difficile, 50 Cent a trouvé l’occasion de s’acharner sur Sean Combs alias P. Diddy. Sur son compte Instagram ce mercredi 27 mars, le boss de G-Unit a créé la polémique en dévoilant son nouveau projet audiovisuel. Sur l’affiche dévoilée on y voit trois images de P. Diddy où il est écrit dessus : ‘’Diddy do it?’’. Le rappeur connu pour ses provocations a laissé entendre dans un post que sa série dévoilera des ‘’vérités cachées’’ et qu’elle va ‘’battre des records quand ça va tomber’’.

Par ailleurs, Après P. Diddy, Curtis James Jackson III alias 50 Cent s’en est pris à son ami Jay-Z. Selon le rappeur de 48 ans, le mari de Beyoncé aurait un lien étroit avec le réseau de P. Diddy. Et c’est sur le même réseau social qu’il a demandé à ses followers où Jay-Z pourrait se cacher actuellement. 50 Cent a également posté une image de personnes disparues où Jay-Z apparaît dessus avec le message suivant écrit : ‘’Quelqu’un a vu Jay ? Puff a dit que le ninja ne répondait pas au téléphone’’. Pour l’instant, P. Diddy n’est pas en fuite selon son Avocat. Mais, il est toujours aux Etats-Unis.