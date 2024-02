Jay-Z a suscité la controverse lors de la 66ème cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles. Récompensé par un prix pour l’ensemble de sa carrière dans le Hip-Hop, le rappeur a fustigé les organisateurs qui ignorent toujours Beyoncé pour la récompense du meilleur album.

Jay-Z dénonce les Grammy Awards à propos de sa femme

Le rappeur et homme d’affaires américain, Jay-Z en veut terriblement à la National Academy of Recording Arts and Sciences. Cette institution est chargée de l’organisation de la prestigieuse cérémonie des Grammy Awards chaque année à Los Angeles aux Etats-Unis. Pour la 66ème édition qui s’est déroulée dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 février à la crypto.com Arena, il y avait de nombreux artistes répartis dans plus de 90 catégories qui devaient être élus par un comité de 12000 votants.

L’époux de la chanteuse américaine, Beyoncé qui est l’artiste qui a le plus de récompenses avec 32 distinctions, est monté au créneau lors de cette soirée pour recevoir de façon honorifique le trophée de le Dr. Dre Global Impact Award. Ce prix a été créé l’année dernière à l’occasion du 50ème anniversaire du Hip-Hop et récompense l’ensemble d’une carrière d’un artiste. Réservé aux légendes de cet art, c’est donc un événement symbolique pour Jay-Z de recevoir ce prix.

Dans son speech, après avoir reçu son prix, il n’est pas passé par quatre chemins pour critiquer les organisateurs sur l’absence de victoire de sa femme dans la catégorie « meilleur album de l’année », la récompense la plus prestigieuse des Grammys. C’est ce prix qui manque dans le palmarès de Beyoncé qui détient jusqu’à ce le plus grand nombre de récompenses. Raison pour laquelle, son mari a dénoncé l’injustice que subit son épouse. « Elle a plus de Grammys que n’importe qui (elle a remporté 32 Grammys, NDLR) mais elle n’a jamais remporté celui de l’album de l’année. Même selon vos propres critères, ça n’a aucun sens. Pensez-y’’, dénonce-t-il.