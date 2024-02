Selon l’Indice de la Qualité d’Air (IQAIR), on a le classement des villes les plus polluées d’Afrique. Ce classement régional est issu du classement mondial qui prend en compte plusieurs villes et pays sur le plan international, en fonction de la concentration annuelle moyenne de PM2.5 (μg/m³), fixée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Villes les plus polluées d’Afrique : Abidjan occupe quel rang ?

Le rapport annuel, le plus récent proposé par la plateforme IQAIR est celui de 2022. Selon ce rapport dans lequel 52 villes ont été examinées en Afrique, Abidjan occupe la 26è place avec 22,5 PM2.5 (μg/m³), derrière eMkhomazi (Afrique du Sud) . Au plan mondial, la ville d’Abidjan est classé 845è.

Selon les indications, la note 22,5 de la ville d’Abidjan se situe entre (15, -25). Ce qui veut dire que son indice dépasse 3 à 5 fois la limite recommandée (0-5). Abidjan, seule ville de la Côte d’Ivoire pris en compte dans le classement, n’est pas la plus polluée d’Afrique. Mais son niveau de pollution évalué en 2022 n’est pas dans les normes de l’OMS. Il dépasse largement ladite normale, mais reste en dessous du pire.

De 2020 à 2022, le meilleur scolaire, Abidjan a obtenu son meilleur score en 2020. Pour cette période, le tableau affiche 21,5. En 2021, la ville a connu une chute à cause du niveau un peu plus élevé de pollution atmosphérique. En 2021, la ville d’Abidjan a obtenu la note 26,5. Ce qui le rapprochait de la catégorie des mauvais scores. C’est donc en 2022, qu’elle a fait un bond significatif pour passer à 22,5.

Quelles sont les villes les plus polluées d’Afrique ?

Selon Rapport mondial sur la qualité de l’air réalisé par IQAIR, le top 10 des villes les plus polluées d’Afrique se présente comme suit :

1- N’Djamena (Tchad)

2- Ouagadougou (Burkina Faso)

3- Cairo (Egypt)

4- Abuja (Nigeria)

5- Khartoum (Soudan)

6- Kigali (Rwanda)

7- Thabazimbi (Afrique du Sud)

8- Kampala (Ouganda)

9- Benin City (Nigeria)

10- Lago (Nigeria)

Quels sont les villes les plus polluées d’Afrique de l’Ouest ?

Dans le classement d’IQAIR, la ville de Ouagadougou est la première ville sur la liste des plus polluées. Après elle, on retrouve trois Etats du Nigeria. Il s’agit d’Abuja, Benin City et Lagos.

Quelles sont les villes les plus propres d’Afrique ?

Les villes les plus propre et qui offrent une bonne qualité d’air en Afrique, selon le classement, sont majoritairement de l’Afrique du Sud. Il s’agit au total de huit (8) villes dont une seule de l’Angola (Luanda).

Il faut noter que les données sur la qualité de l’air utilisées dans le Rapport mondial sur la qualité de l’air « proviennent de la plateforme de surveillance en ligne et en temps réel de la qualité de l’air d’IQAir, qui valide, étalonne et harmonise les données sur la qualité de l’air provenant de stations de surveillance situées dans le monde entier ».

Le rapport prend en compte les données sur la qualité de l’air des PM2,5 de 7323 villes à travers le monde, reparties dans 131 pays, régions et territoires. Ces données sont certifiées à partir de 30 000 stations de surveillance de la qualité de l’air réglementaires et de capteurs de qualité exploités par des organismes gouvernementaux, des instituts de recherche, des Organisations non gouvernementales à but non lucratif, des universités et des scientifiques.

Il faut préciser que la plateforme IQAIR propose en temps réel, en direct la pollution atmosphérique dans plusieurs villes du monde. Cette surveillance permanente lui permet de fournir des données sur la qualité de l’air aux populations des différentes villes et différents pays examinés.