La chanteuse camerounaise, Lady Ponce a apporté son soutien à Samuel Eto’o qui est livré à la vindicte populaire depuis l’élimination du Cameroun de la CAN 2023. Le président a même déposé sa démission de la FECAFOOT qui a été refusée par le comité exécutif.

Lady Ponce : ’Mon frère adoré, rien ne t’arrivera. Tu es un enfant béni de Dieu’’

Le monde du sport et celui du football en particulier au Cameroun a été surpris le lundi 5 février par un communiqué de démission déposé par l’actuel président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Samuel Eto’o sur la table du comité exécutif de l’institution. Et, cela au lendemain de l’élimination en 1/8 finale des Lions Indomptables face aux Super Eagles du Nigéria à l’occasion de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Par la même occasion, l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Inter Milan a invité même les membres de l’instance exécutive à faire de même, mais sa demande a été catégoriquement refusée. Dans cette situation trouble, la chanteuse camerounaise, Lady Ponce y voit la main obscure des détracteurs de l’ancien leader de l’équipe nationale qui veulent le voir éjecter du fauteuil de la FECAFOOT.

La star du Bikutsi qui n’a pas sa langue dans la poche, a dénoncé la malhonnêteté de certains responsables du football camerounais. ‘’Mon frère adoré comme je te comprends. Ils aiment ceux qui détournent les caisses du trésor public. Ils détestent les jeunes comme toi qui ont gagné dignement leur argent. Depuis que tu es à la fecafoot ils ont transformé la fecafoot en présidence de la république, comme si c’est toi le président camerounais, pour régler leurs problèmes. Ils ont créé ce qu’on appelle la mise à mort sur toi pour te détruire’’, dénonce-t-elle. Puis de continuer : ‘’La méchanceté a atteint une autre dimension sur les réseaux sociaux camerounais. Il faut à tous les prix , par tous les moyens tuer son frère en le salissant, en le dénigrant matin, midi soir. Comme si le football peut résoudre 1% des problèmes que traverse le Cameroun. Matin midi soir, Eto’o, Eto’o, Eto’o et ils sont contents comme si tu es l’enfant d’un animal’’.

Par ailleurs, la chanteuse apporte son soutien à l’ancien capitaine des Lions Indomptables en lui adressant un message fort ce mardi 6 février sur sa page Facebook. ‘’Mon frère adoré, rien ne t’arrivera. Tu es un enfant béni de Dieu et leur haine envers toi ne changera pas qui tu es et n’enlèvera jamais tes bénédictions. C’est terrible le niveau de haine sur les réseaux sociaux. Les jeunes qui s’acharnent sur un jeune alors qu’ils disent vouloir le changement. Le Cameroun est un pays à refaire’’, dit-elle. Elle a aussi mis la photo de Samuel Eto’o en profil.