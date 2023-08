Beyoncé fait une folie de 60 millions de francs CFA pour ses fans

Beyoncé a été aux petits soins de ses fans après son concert le dimanche 6 août 2023 à Washington dans le cadre de sa tournée "Renaissance world tour". Le concert retardé, la chanteuse a payé une forte somme pour prolonger les métros afin que ses fans puissent rentrer chez eux.

Beyoncé débourse 60 millions de francs CFA pour ramener ses fans à la maison

La chanteuse américaine Beyoncé sait combien de fois ses milliers de fans bravent souvent des intempéries pour aller suivre ses concerts qui se jouent à guichet fermé. En tournée depuis le mois de mai pour soutenir son album ‘’Renaissance’’, l'épouse de Jay Z a déposé ses valises le dimanche 6 août à Washington pour un spectacle. Au stade de FedEx Field situé dans la banlieue est de Washington, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

A cause des conditions météorologiques très difficiles, la Queen B est montée sur scène autour de 22 heures lorsque la forte pluie s’est légèrement calmée. A la fin de son show, les nombreux spectateurs et fans de l’artiste devaient regagner leur domicile à métro. Mais à une heure tardive, les stations de métro avaient déjà fermé.

Pour permettre aux milliers de spectateurs de retourner chez eux, Beyoncé a déboursé la somme de 100 000 dollars soit 60 millions de francs CFA. Les 98 gares sont restées ouvertes. La Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA), l’a fait savoir un communiqué.

‘’La Queen a fait le nécessaire pour ses fans, dont certains étaient venus de très loin. Une heure supplémentaire financée par la tournée pour couvrir le coût de faire circuler plus de trains et garder les 98 gares ouvertes’’, a expliqué la compagnie de transport. Le dernier train a quitté Morgan Boulevard, la station la plus proche de la salle de concert à 1h04 du matin, un peu moins d’une heure après que Beyoncé a terminé sa performance. Un geste de haute portée pour la femme de Jay-Z qui va encore augmenter son capital sympathie auprès de ses fans à travers le monde. Sa tournée "Renaissance world tour", doit s’achever le 1er octobre prochain à Kansas City, dans l’État du Missouri.