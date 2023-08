Côte d'Ivoire : Des militants PDCI de France pleurent Bédié

Une semaine après le décès d'Henri Konan Bédié, les militants PDCI basés en France lui rendent hommage. Taho Jeannette Linda, membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et présidente du Mouvement des cadres Bédié France Europe, félicite le vice-président du parti Kouamé Kra Joseph "pour sa réactivité" dans le souci de garder le "parti sur les rails".

Côte d'Ivoire : Le MCB salue la mémoire de Bédié

Chers tous,

Depuis le décès du président BEDIE, toute la Côte d’Ivoire est émue, triste, sous le choc et se pose des questions pour le pays et le PDCI RDA. Pour la Côte d’Ivoire, l’unanimité est faite autour de ce grand homme d’Etat en décrétant 10 jours de deuil national et c’est à saluer. Quant au PDCI RDA, je félicite Monsieur le vice-président Kouamé Kra Joseph pour sa réactivité, sa sagesse et son sens politique élevé pour avoir convoqué d’urgence un Secrétariat Exécutif Extraordinaire pour garder le Parti sur les rails et faire appliquer les Statuts et Règlements intérieurs du PDCI RDA pour l’intérim.

Merci à Monsieur le président Pr. Cowply Bony qui a une lourde responsabilité et qui doit pouvoir compter sur tous les militants. Dans l’attente du programme complet des Obsèques de notre Président pour le YAKO, avec le Mouvement des Cadres pour BÉDIÉ France Europe (MCB ) nous demandons de sécher les larmes et de rester en union de prière. Que le président BEDIE repose en paix.

Mme TAHO Jeannette Linda

Membre du Bureau Politique

Présidente du Mouvement des Cadres BEDIE France Europe (MCB).