États-Unis : Jay-Z et Beyoncé s’offrent la maison la plus chère de Californie

Jay-Z et Beyoncé viennent de s’offrir une demeure incroyable du côté de Californie. Cette maison exceptionnelle qui a coûté la somme faramineuse de 200 millions de dollars, est la deuxième acquisition du couple.

Jay-Z et Beyoncé achètent une maison exceptionelle en Californie

L’un des couples de stars les plus populaires aux Etats-Unis, Jay-Z et Beyoncé adorent faire des folies dans l’immobilier.

En 2017, le couple s’ était offert une sublime maison à Bel Air pour la rondelette somme de 120 millions de dollars.

Six ans plus tard, Jay-Z et Beyoncé ont décidé de se faire plaisir en achetant une incroyable nouvelle maison en Californie.

Cette demeure exceptionnelle a été acquise par le couple pour la bagatelle somme de 200 millions de dollars.

Pour cette somme, le grand appartement en vaut le prix. Les 2.780 mètres carrés sont perchés sur une falaise dans le quartier le plus chic de Malibu, au nord de Los Angeles.

La splendide demeure surplombe l'océan Pacifique dans la baie de Paradise Cove, également surnommée ‘’la baie des milliardaires’’.

D’ailleurs, grâce à cette acquisition, le couple devient propriétaire de la maison la plus chère de l'État de Californie, éclipsant le précédent record de 177 millions de dollars.

C'est également la deuxième propriété la plus chère des États-Unis derrière un appartement new-yorkais estimé à 238 millions de dollars.

Par ailleurs, le lieu a été entièrement designé par l'architecte japonais Tadao Ando, qui auparavant a conçu la maison de Kanye West à Malibu.

Avant d'être la propriété de Beyoncé et Jay-Z, cette maison appartenait à William Bell, l'un des plus grands collectionneurs d'art au monde.

Ce dernier avait mis près de quinze ans à voir la structure de béton sortir de terre.