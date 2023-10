Etats-Unis : Jay-Z et Kim Kardashian ‘’chassés’’ du club des supers riches

Les célébrités Jay-Z et Kim Kardashian ont été éjectés de la liste des multimilliardaires américains par le magazine économique Forbes. Il fallait avoir au moins 2,9 milliards de dollars pour figurer dans le classement. Ce que nos deux stars n’ont pas eu.

Jay-Z et Kim Kardashian excluent du club des plus riches américains

Chaque année, le magazine économique américain, Forbes dresse la liste des milliardaires au pays de l’Oncle Sam. Ces personnalités les plus fortunés se retrouvent dans divers domaines d’activités. Cette année, une nouvelle liste de supers riches américains vient d’être dévoilée. Le magazine économique a établi le nombre de 400 multimilliardaires dans cette liste.

Dans ce classement, ils en restent seulement 350 qui traînent en queue de peloton. Parmi les célébrités qui n’ont pas eu la chance d'entrer dans le club des grosses fortunes américaines figurent les stars de la musique et de la téléréalité. Il s’agit du rappeur et homme d’affaires, Jay-Z et de l’influente de la téléréalité et businewoman, Kim Kardashian. Bien vrai que ces deux personnalités publiques sont immensément riches, ils n'ont pas pu arriver à se hisser dans le club très sélect des 400 fortunes établies par Forbes.

Respectivement, Jay-Z a une fortune estimée à 2,5 milliards de dollars et Kim Kardashian à 1,7 milliard de dollars. En plus de ces deux, la célèbre journaliste américaine, Oprah Winfrey, a également été évincée de la liste avec ses 2,8 milliards de dollars. Ainsi que l’ancien Président américain, Donald Trump qui disparaît du classement car sa fortune ne vaut plus que 2,6 milliards de dollars.

Cependant, en cette année 2023, Forbes a expliqué que pour rentrer chez les ultra-riches de 400, il fallait avoir au moins 2,9 milliards de dollars. Mais, il est à noter que l’année dernière, il fallait obtenir facilement 2,7 milliards de dollars pour entrer dans le club des 400.