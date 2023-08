Etats-Unis : Après deux ans d’absence, Jay-Z fait son come-back sur Instagram

Jay-Z n'a jamais été un très grand habitué des réseaux sociaux. Mais il arrive parfois au rappeur américain de faire une réapparition. C’est ce qu’il a fait deux ans après, bien avant d’avoir supprimé son compte Instagram. Ce grand retour est pour faire la promotion d’un nouveau qui sortira bientôt au cinéma.

Jay-Z fait son grand retour sur Instagram deux ans après

Le rappeur et magnat de l’industrie musicale aux Etats-Unis, Jay-Z s’était créé en 2021 un compte Instagram. Cette création de ce réseau social appartenant à l’entreprise Meta de l’américain Mark Zuckerberg, avait pour but de promouvoir un film sur Netflix qu’il avait coproduit et qui s’intitule ‘’The Harder They Fall’’. Mais un jour après, il supprime le compte sans donner de raison valable.

A la grande surprise générale de tous ses fans, le mari de Beyoncé refait surface à nouveau deux ans plus tard sur Instagram. Ce but de sa réapparition est motivé pour la promotion d'un nouveau projet cinématographique. Il s’agit du film "The Book of Clarence" qui sortira en janvier 2024 dont il a partagé la bande-annonce sur son nouveau compte. Jay-Z en est également l'un des producteurs et en plus d'être chargé de la bande originale.

Ce nouveau film réalisé par Jeymes Samuel, va raconter l’histoire d’un habitant de Jérusalem en l'an 33 du nom de Clarence, qui tire profit de la popularité de Jésus pour créer sa propre légende. Dans le casting, on annonce déjà la participation de Lakeith Stanfield ("Get out", "Sorry to Bother You", "Atlanta"), Teyana Taylor ainsi que Omar Sy. Dans une interview accordée au magazine américain Vanity Fair, Jay-Z et Jeymes Samuel sont revenus sur l'histoire de ce film où le rappeur a confié qu’il émettait des doutes sur la réception du public et s'inquiétait qu'il ne se concentre que sur la partie religion alors que ce n'est pas du tout le thème central. "Ma crainte est que les gens ne permettent pas à cet arc de se produire et jugent immédiatement’’, explique-t-il.

Quelques heures après la création de son compte Instagram, le rappeur et businessman a rassemblé déjà plus de 131 000 abonnés, dont sa femme Beyoncé. Il suscite également la curiosité de ses fans impatients de découvrir les coulisses de sa vie exceptionnelle. Et ceux-ci espèrent que le rappeur ne supprimera pas de sitôt son compte Instagram comme le premier.