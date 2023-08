Italie : Le Tik-Tokeur Khaby Lame décroche un gros contrat

Khaby Lame a atteint une cote de popularité sur les réseaux sociaux avec sketchs comiques. Très rapidement, il est devenu le Tik-tokeur le plus suivi au monde. Avec cette célébrité, il a commencé à décrocher et ce jusqu’à aujourd’hui de gros contrats avec des marques.

Khaby Lame décroche un gros contrat avec le jeu Fortnite

Le Tik-Tokeur italien d’origine sénégalaise, Khaby Lame, a conquis la blogosphère grâce à des vidéos courtes humoristiques publiées à partir de 2020. Et, cela après avoir perdu son emploi d’ouvrier d’usine au début de la pandémie de Covid-19 depuis la ville de Chivasso dans la métropole de Turin où il est arrivé en Italie à l’âge de un an avec sa famille. La star de Tik-Tok est devenue en 2022 la personnalité la plus suivie au monde avec 160 100 000 abonnés.

Depuis que Khaby Lame, âgé de 23 ans, est devenu célèbre sur les réseaux sociaux, il a été nommé juge de l’émission Italia’s Got Talent et a signé un contrat pluriannuel avec Hugo Boss où il a défilé aux côtés de mannequins célèbres comme la britannique Naomi Campbell. Il a fait également une apparition vocale dans la version doublée en italien du film américain ‘’Black Panther : Wakanda Forever’’. Il a présenté aussi son court-métrage ‘’I Am Khabane’’, qui retrace l’histoire de son succès sur les réseaux sociaux, au festival du film de Taormina, en Italie. Le Tik-Tokeur a été fait ambassadeur lors de la coupe du monde 2022 au Qatar.

Sa popularité grandissante lui permet de continuer à décrocher de gros contrats avec d’autres marques. Ainsi, Khaby Lame vient de franchir un nouveau cap ce qui enrichit une fois de plus son palmarès déjà énorme. Le célèbre jeu de survie et de construction ‘’Fortnite’’ a réservé une belle surprise au Tiktokeur en créant un personnage à son image. C’est une première dans l’histoire du jeu qui accueille une star des réseaux sociaux, dans son monde.